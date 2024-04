In gruppo aggrediscono ragazzo in stazione a Reggio Emilia

"Sono stato pestato al culmine di una spedizione punitiva da dieci ragazzi vicino al binario 1-est della stazione storica di Reggio". È stata la stessa vittima dell'aggressione a colpi di bastone, un giovane, a raccontare quanto subito sabato pomeriggio nell'area della stazione di piazzale Marconi, a Reggio Emilia. Per questa ragione dieci giovani, di età compresa fra 18 e 24 anni, residenti tra la provincia modenese e quella reggiana, sono stati poi identificati e denunciati dalla Polizia per lesioni aggravate in concorso. I presunti autori del pestaggio sono stati rintracciati dopo la denuncia in una sala slot.

Stando alle ricostruzioni e ai racconti della vittima, si sarebbe trattato di una 'vendetta', in quanto il giovane la stessa mattina avrebbe avuto un acceso diverbio con il fratello di uno degli aggressori. La violenza era stata però interrotta dall'intervento della Polizia ferroviaria che aveva dato l'allarme, e il gruppo si era poi dato alla fuga. Dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza sono emersi i riscontri sulle descrizioni dei ragazzi ed è stato notato che alcuni di loro erano armati di bastoni e di uno sfollagente, poi sequestrato.



