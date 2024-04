A Bologna negli spazi di Dumbo torna Summertime

Il 24 aprile, nel distretto culturale Dumbo a Bologna, si apre la nuova stagione di Summertime. La rassegna estiva proseguirà fino al 3 novembre, con pausa dal 22 luglio al 29 agosto. L'offerta culturale, fatta di concerti, festival, street art, mercati, corsi per bambini e spettacoli teatrali, è stata presentata in conferenza stampa in Comune dalla delegata alla cultura di Bologna e Città metropolitana Elena Di Gioia e da Roberto Lippi e Andrea Giotti, rispettivamente presidente e ad di Open Event, la società che gestisce il distretto.

La novità di quest'anno è il Barrio: uno spazio che si animerà ogni settimana dal giovedì alla domenica, all'interno della piazza coperta di Dumbo, con cibo e relax, oltre a un calendario di eventi tra musica e spettacolo, tutti a ingresso gratuito. L'inaugurazione del Barrio è prevista per mercoledì, col producer e musicista Nicola Conte.

Tra gli artisti attesi a Dumbo anche Lucio Corsi, Casino Royale, Bonobo, Christian Löffler, Rival Consoles, Tony Humphries, dj Premier e Soul Clap. La chiusura della rassegna sarà dedicata a 'el dia de los Muertos', la festa messicana di inizio novembre.

"Dumbo si apre sempre di più alla contaminazione e alle realtà più dinamiche del panorama cittadino - spiega Lippi - Siamo diventati un luogo che non solo accoglie, ma che crea connessioni, favorisce la nascita di nuovi progetti e offre occasioni di socialità per tutti". Per Lippi "tra la nuova offerta artistica ed enogastronomica del Barrio e gli eventi che animeranno tutto il distretto, Dumbo sarà il luogo dell'estate per le famiglie, così come per gli amanti della musica, della cultura e dell'arte". L'anno scorso la rassegna estiva di Dumbo aveva registrato circa 200mila presenze.



