Si allunga stagione balneare a Rimini, in spiaggia anche a sera

Una spiaggia 'libera' da fumo e plastica, accessibile anche dopo il tramonto, illuminata fino all'alba. E una stagione sull'arenile ancora più lunga in cui i servizi saranno aperti da giovedì 25 maggio fino a domenica 22 settembre. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza balneare del Comune di Rimini che fissa le disposizioni per la stagione ormai alle porte.

Il suo allungamento, principale novità contenuta nel documento, appare legato alla necessità di rispondere ad un clima che tende, in linea generale, a offrire temperature sempre più elevate e che, anche in considerazione dei diversi appuntamenti di richiamo, attira di anno in anno un numero crescente di turisti e bagnanti sulle spiagge.

In continuità con gli scorsi anni, durante la stagione turistica, dovrà essere garantita ai clienti la possibilità di restare in spiaggia e utilizzare i servizi almeno fino alle 22 mentre resta vietato l'accesso in spiaggia tra l'1 e le 5 del mattino. La spiaggia, inoltre, dovrà essere illuminata tutta la notte sino al mattino.

Tra le conferme, ancora, il 'delivery' sulla sabbia e lo stop alla plastica per bicchieri e stoviglie e il divieto - giunto alla sesta annata consecutiva - di fumare sulla battigia. Quanto agli ombrelloni, è fissato a 15 metri quadrati il limite minimo di ombreggio, mentre sul fronte degli animali è confermata anche la possibilità del bagno in mare per i cani al mattino, dalle 6 alle 8, e di sera, dalle 18.40 alle 21. Il servizio di salvamento, infine, sarà garantito tutti i giorni fino al 22 settembre dalle 9.30 alle 18.30



