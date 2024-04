Caso di meningite nel Piacentino, profilassi per 450 persone

Sono 450 le persone sottoposte a profilassi per meningite dalla Ausl di Piacenza. Si tratta di coloro che sono venuti in contatto con un 17enne, caso accertato di meningite, o con una seconda ragazza di 16 anni, contatto stretto, ricoverata in ospedale per sintomi suggestivi per infezione da meningococco. A tutti è stato somministrato antibiotico. Sono stati raggiunti in tre giorni di attività dell'Ausl. Si tratta per lo più di familiari, compagni di classe, insegnanti, amici, spiegano dall'Azienda sanitaria di Piacenza. Inoltre sono stati invitati a sottoporsi alla profilassi preventiva, a scopo precauzionale, anche le persone che potrebbero aver preso un autobus insieme al 17enne o che hanno frequentato un locale cittadino, dove la ragazza 16enne ha trascorso la serata di sabato.

La attività straordinarie di tracciamento e trattamento di questi contatti si sono concluse oggi, grazie anche alla collaborazione dei volontari Avo e al dipartimento di Cure primarie. Intanto, le condizioni del 17enne, pur essendo ancora serie, sono in fase di miglioramento. La ragazza di 16 anni, contatto stretto del caso accertato di meningite, è in buone condizioni. Durante la permanenza in ospedale non ha avuto alcun sintomo specifico della malattia e quindi già domani potrebbe probabilmente essere dimessa da Malattie infettive.

