50mila libri salvati nelle alluvioni da Caschi Blu della cultura

Quasi 50 mila libri, 6 km di documentazione archivistica, 9mila negativi. Sono alcuni dei beni salvati dalla Task Force "Caschi Blu della Cultura" in occasione delle azioni di emergenza sulle alluvioni in Emilia Romagna e in Toscana dello scorso anno.

Il bilancio dell'attività del 2023 evidenzia infatti che nel corso di queste attività sono stati recuperati, nelle rispettive regioni: 48.646 libri antichi, 6.305 metri lineari di documentazione archivistica, 75 dipinti e disegni, 22 statue e busti, 265 sculture di vari materiali, 147 armi antiche e relative munizioni, 1.114 cimeli di guerra e svariati reperti archeologici e antropologici in Emilia Romagna e, per quanto riguarda la Toscana, 632 metri lineari di beni archivistici, 9000 negativi fotografici e 2 beni ecclesiastici.

Tra le principali azioni svolte in ambito internazionale, il recupero di beni dello Stato italiano, grazie anche alla collaborazione consolidata, tra gli altri, con il Manhattan District Attorney's Office di New York, sono state individuate, sequestrate e rimpatriate 1.093 opere d'arte provento di furti o scavi clandestini, esportazioni illecite e ricettazioni per un valore complessivo di centinaia di milioni di euro, oltre all'inestimabile valore storico-culturale. Tra i rimpatri, si distingue una testa in marmo raffigurante l'imperatore Settimio Severo, datata II secolo d.C., provento di una rapina a mano armata del 1985 ai danni dell'Antiquarium dell'anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Era stata individuata in asta a New York con un prezzo di partenza di 600mila dollari.





