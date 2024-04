Disordini nella notte in parco Bologna, 19enne bloccato con taser

Disordini nella notte al parco Don Bosco di Bologna, dove è in corso il presidio del comitato che si oppone all'abbattimento di alberi per la costruzione delle nuove scuole Besta e di attivisti di collettivi. A quanto si apprende, un 19enne è stato arrestato dai carabinieri dopo la chiamata di un residente che segnalava un furto nel vicino cantiere del tram. Il ragazzo, che fuggiva insieme ad altri due verso il presidio, è stato bloccato con taser e spray al peperoncino. In quel momento sarebbero arrivati attivisti del presidio e i militari avrebbero chiamato rinforzi. Di qui i disordini, con tre carabinieri rimasti feriti.

L'ARRESTO - L'intervento dei carabinieri è partito nella notte dopo la telefonata di un residente che appunto segnalava un furto in via Serena, nel cantiere del tram che è adiacente all'area del presidio al parco Don Bosco, periferia di Bologna a due passi dalla sede della Regione. L'altro ieri l'area - dove è in corso un presidio da mesi - era stata sgomberata dalle forze dell'ordine per permettere i primi abbattimenti di alberi previsti dal piano di riqualificazione urbana. Operazione svolta con momenti di tensione e scontro, con contusi tra manifestanti e anche tra agenti e militari. A quanto appreso, quando i militari la scorsa notte sono arrivati hanno trovato tre persone che scappavano dal cantiere in direzione del presidio al parco Don Bosco. Ne è nato un inseguimento a piedi e poi una delle tre persone, con il volto coperto da passamontagna, è stata fermata con l'uso del taser e dello spray al peperoncino. Un arresto difficile perché in quel momento sarebbero arrivati alcuni degli attivisti in presidio e a quel punto i militari avrebbero chiamato rinforzi. Da qui i disordini, con tre carabinieri feriti. Il ragazzo nella notte è stato portato in ospedale per controlli.

Questa mattina invece in tribunale si tiene l'udienza di convalida e l'eventuale direttissima per il giovane, che è accusato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che di furto. Davanti al palazzo di giustizia ci sono centinaia di attivisti in solidarietà all'arrestato con cori "Libero, libero".

