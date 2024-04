'Libero, libero', in 200 davanti al Tribunale di Bologna

"Libero, libero". Partono cori davanti al Tribunale di Bologna dove si tiene l'udienza di convalida e l'eventuale direttissima per il giovane di 19 anni arrestato questa notte al parco Don Bosco dai carabinieri, bloccato con taser e spray al peperoncino. A intonarli moltissimi attivisti che dal parco si sono portati davanti al tribunale per solidarietà nei confronti dell'arrestato, che deve rispondere di furto, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al presidio ci sono circa 200 persone. Polizia e carabinieri vigilano all'ingresso del Palazzo di giustizia davanti al quale è stato posto un cartello con la scritta "No abusi in divisa, no repressione. Gio libero".

