Noci di cocco e sabbia, al Tanexpo c'è l'urna cineraria bio

Un'urna cineraria fatta con le noci di cocco, completamente biodegradabile. È l'idea con cui un'azienda vicentina, La Errevieffe, si è presentata a Tanexpo, la manifestazione del settore funerario che si tiene per tre giorni nei padiglioni di BolognaFiere. L'intuizione di usare questo materiale nasce in Brasile, dove la società ha una filiale. "La cosa più comune lì è il cocco - racconta Walter Dalla Chiara, rappresentante dell'impresa - Stiamo registrando molto interesse, stiamo facendo i progetti di importazione e poi cominceremo".

Girando per gli stand, si nota che l'attenzione all'ambiente ha conquistato anche questo settore. Un altro espositore, l'azienda catalana Mifora, punta a sua volta sul bio, con urne in legno e altre in sabbia. Un prodotto ideato già da qualche anno e che sta riscuotendo successo, assicura il titolare Octavio Sarda: "La sabbia pressata a contatto con l'acqua si biodegrada. Introduciamo ogni volta modelli nuovi, la tecnologia è buona e questa è la strada corretta per umanità".

Al Tanexpo, che occupa tre padiglioni del quartiere fieristico di Bologna, sono presenti 225 aziende della filiera, di cui il 30% straniere. I Paesi di provenienza sono 57, tra questi Russia e Ucraina.



