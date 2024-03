Un operaio sui 50 anni è morto in un incidente sul lavoro a Fidenza (Parma), in un cantiere per adeguamento sismico della scuola Collodi. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica: sembra che una gru abbia perso un carico, che ha travolto un dipendente della ditta che sta seguendo i lavori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA