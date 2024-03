Morto il 78enne ferito sul lavoro a Rimini

E' morto in ospedale a Cesena, il 78enne imprenditore rimasto gravemente ferito ieri in un incidente sul lavoro nelil cantiere di ristrutturazione di un hotel a Rimini. Il magistrato di turno, Davide Ercolani, ha disposto l'autopsia e il fascicolo d'indagine ora è stato iscritto con l'ipotesi di reato di omicidio colposo.

Intanto i carabinieri di Rimini che ieri erano intervenuti in viale Vespucci subito dopo l'infortunio al cantiere dell'hotel, stanno ancora cercando di rintracciare uno degli operai delle ditte coinvolte nella ristrutturazione. Pare infatti che stessero lavorando più ditte con il medesimo committente e che uno degli operai subito dopo il fatto si sia allontanato senza rilasciare dichiarazione ai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ieri mattina un'asse di legno è precipitata nel vuoto, da un'altezza di circa 10 metri, mentre veniva issata al terzo piano dell'hotel con un montacarichi. Il 78enne è stato colpito alla testa ed è morto oggi.



