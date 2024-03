I luoghi e le parole di Berlinguer, la mostra arriva a Bologna

Arriva a Bologna dall'11 giugno al 25 agosto, nelle sale del Museo Civico Archeologico, I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, mostra multimediale nata per celebrare la figura di uno dei protagonisti della storia politica del Novecento, in occasione del centenario della nascita.

La mostra - che nei mesi scorsi è stata all'ex Mattatoio di Roma ed è promossa da Fondazione Duemila, Centro Studi Renato Zangheri e Associazione Enrico Berlinguer - sarà articolata in diverse sezioni: storica, per ricostruire il percorso politico e personale del leader del Pci attraverso la consultazione di materiale video, fotografico e documenti autografi originali; grafica, con i manifesti politici elaborati negli anni della Presidenza di Berlinguer; video/cinematografica, con la copiosa produzione di documentari su Berlinguer; fotografie d'autore, libri, approfondimento, con la versione integrale digitalizzata dei documenti.

"A quarant'anni dalla scomparsa - commenta il sindaco Matteo Lepore - Berlinguer continua ad essere una delle figure più amate della sinistra italiana. Molte delle sue parole, del suo pensiero, dei suoi interventi circolano ancora oggi sui social network. Restano forti nella memoria collettiva lo stile e la forza del suo pensiero, visionario e concreto. Questa mostra non vuole solo ricordarne la figura straordinaria, ma mettere in risalto l'attualità del pensiero di Enrico Berlinguer, capace di parlare ancora a tanti sulla giustizia sociale, sul significato delle parole lavoro e progresso, sulla pace".



