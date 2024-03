La Reggia di Colorno protagonista di un documentario su Lepida Tv

Alla storia secolare della Reggia di Colorno, sontuoso palazzo in provincia di Parma, sogno regale tra il Po e la campagna, è dedicato il documentario La Reggia di Colorno. Una Versailles nella pianura Padana. Il filmato di 30 minuti - realizzato da 3D Produzioni con il sostegno dell'assessorato alla Cultura e al Paesaggio della Regione - è stato protagonista dello speciale di Artbox su La7d ed è ora disponibile su Lepida TV.

Un palazzo sontuoso cresciuto insieme a uno splendido giardino, una Versailles persa nella Pianura Padana che oggi fa parte del network delle Residenze Reali Europee: dai Farnese ai Borbone, fino all'ex imperatrice Maria Luigia d'Austria, moglie di Napoleone, dalla Reggia di Colorno sono passate le grandi dinastie del potere in Europa, ma non solo. La Reggia è un luogo unico che ha incrociato la grande storia a partire dal 1300, quando era una rocca difensiva, passando anche dalle contestazioni studentesche del '68 e dalla rivoluzione della psichiatria di Franco Basaglia, direttore del manicomio tra il 1970 e il '71. Fino ad oggi, con lo splendido complesso diventato l'anima di Alma, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

