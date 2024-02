Per gli amici tour, Filippo Graziani celebra il padre Ivan

Parte il 2 marzo da Pistoia (Santomato Club) l'ultimo progetto del cantautore Filippo Graziani, Per gli amici tour, che celebra l'eredità di suo padre Ivan, scomparso 27 anni fa. L'artista, voce e chitarra, sarà accompagnato da un'ensemble con il fratello Tommy alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.

Sarà una celebrazione della vita e dell'arte di Ivan Graziani in cui i fan avranno l'occasione di immergersi in un'esperienza musicale che unisce classici come Lugano addio, Monnalisa, Pigro, Agnese ai nuovi brani, eseguiti per la prima volta, dell'album di inediti Ivan Graziani-Per gli amici, uscito a fine gennaio per Numero 1-Sony: otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un'icona che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d'autore e il rock italiano. Queste opere, rimaste finora nascoste, sono state scoperte dalla famiglia e hanno ricevuto nuova vita grazie agli arrangiamenti di Filippo.

Queste le altre date del tour, organizzato dall'agenzia Imarts di Carpi: 3 marzo Blue Note, Milano; 9 marzo Auditorium della Fiera, Morciano di Romagna (Rimini); 15 marzo Teatro Socjale, Piangipane (Ravenna); 5 aprile Stazione Birra, Roma; 6 aprile Teatro Due Torri, Potenza; 7 aprile Teatro San Marco, Benevento; 14 aprile Teatro Tenda Palarte, Fabrica di Roma (Viterbo); 17 aprile Bravo Caffè, Bologna.

