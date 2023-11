Il ministro Urso, 'trovata una soluzione per Holostem'

"Il ministero conosce il valore di Holostem e la straordinaria importanza dei suoi prodotti per la cura delle malattie rare. Abbiamo affrontato il tema con la massima serietà e abbiamo raggiunto una soluzione" per salvare l'azienda biotech, annuncia il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time spiegando di aver "dato oggi il via libera all'acquisizione della società da parte della fondazione Enea tech, subordinando la stessa a tre inderogabili condizioni volte a garantire l'immediato ingresso nella Holstem di un adeguato e qualificato managment, l'elaborazione di un piano industriale entro sei mesi dall'acquisizione e l'impegno della società a ricercare investitori privati e partner industriali, finalizzando l'ingresso nella compagine entro un congruo termine dall'acquisizione e avvalendosi del supporto di Invitalia".

L'azienda biotecnologica Holostem di Modena, specializzata in terapie per malattie rare come la sindrome dei "bambini farfalla", era a rischio liquidazione.

"E' una notizia non affatto scontata, visti anche i tempi stretti che avevamo davanti. Sono le parole che tutti noi volevamo sentire, perché questa soluzione trovata per la Holostem salva delle terapie importanti per tanti bambini", dice Stefania Bettinelli, presidente dell'associazione no profit 'Le Ali di Camilla', che aveva lanciato su Change.org una petizione per trovare una soluzione che evitasse la chiusura.

"Ringrazio il ministro Urso e tutto il Governo - continua Bettinelli - per essere intervenuti in modo così repentino e anche per aver riconosciuto pubblicamente il valore di Holostem e dei suoi prodotti. Come associazione 'Le Ali di Camilla' ci ha fatto sentire di nuovo alta l'attenzione per questi bambini con malattie rare. Eravamo collegati da tutta Italia per sentire le parole del ministro Urso al question time e quasi non ci credevamo quando ha annunciato di aver trovato una soluzione per la Holostem".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA