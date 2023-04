Il mondo di Banksy per salvaguardare la 'street art'

Una nuova esposizione dedicata a Banksy è allestita dal 31 marzo al 6 agosto a Palazzo Pallavicini, nel centro storico di Bologna. A parlare, al posto dell'artista che nessuno ha mai visto e di cui nessuno conosce il volto, sono le sue opere di forte potenza etica, evocativa e tematica. Banksy rappresenta la miglior evoluzione della Pop Art originaria, connettendo le radici del pop, la cultura hip hop, il graffitismo anni Ottanta e i nuovi approcci del tempo digitale. A Palazzo Pallavicini sono raccolti oltre trenta murales a grandezza naturale e una sezione video che ripercorre la storia e il messaggio sociale dei lavori realizzati dallo street artist di Bristol, su muri, strade e ponti provenienti da geografie diverse. L'intento di 'The World of Banksy' è quello di salvaguardare la street art in modo che questa venga studiata e riconosciuta per il suo importante ruolo storico. Girl with balloon, Rat and Champagne, Christ with shopping bag, Queen's Guard Pissing e The Umbrella girl sono solo alcune tra le 90 opere esposte realizzate da street artist che hanno riprodotto le opere di Banksy e le ambientazioni sulle quali sono comparse.

Come tutte le precedenti mostre dedicate all'arte di Banksy, non è autorizzata dall'artista. (ANSA).