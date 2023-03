Perde il controllo della moto e si schianta, morto un 43enne

Incidente mortale ieri sera, intorno alle 21, a Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. A perdere la vita un motociclista di 43 anni, ghanese, Thomas Appia, residente in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Guastalla, oltre al 118. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari che hanno proceduto ai rilievi, il 43enne alla guida di un ciclomotore Aprilia mentre percorreva via Marconi, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto gli ha provocato dei gravissimi traumi in conseguenza dei quali è morto all'ospedale Santa Maria Nuova. I carabinieri stanno ancora accertando le esatte dinamiche dell'incidente. (ANSA).