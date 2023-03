Lepore, Salvini e Meloni fanno karaoke nel giorno del dolore

(ANSA) - BOLOGNA, 11 MAR - "Ieri è stata una giornata molto dolorosa per tutti noi, abbiamo sepolto alcune bare, anche una bambina. Devo dire che sono rimasto molto colpito dalle immagini che ho visto sia della conferenza stampa del governo, sia del karaoke di Salvini e Meloni, che non hanno voluto incontrare i familiari né portare omaggio alle bare, ma hanno trovato il tempo per festeggiare i 50 anni del ministro Salvini". Lo dice Matteo Lepore, sindaco di Bologna dove ieri si. celebrato il funerale per alcune delle vittime del naufragio di Cutro.

"Ho ancora bisogno di qualche giorno - conclude Lepore - per capire quali sono le parole più adatte per commentare una scena di questo tipo". (ANSA).