Università: Mattarella a Ferrara il 4 aprile

Il 4 aprile sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a inaugurare l'anno accademico 2022-23 dell'Università di Ferrara, il 632/o dalla sua fondazione. La cerimonia si terrà al teatro comunale.

"Sono e siamo onorati di poter inaugurare il nuovo anno accademico del nostro Ateneo alla presenza del Presidente della Repubblica, che ringrazio per aver accettato il nostro invito - commenta la rettrice Laura Ramaciotti - Di questa presenza così illustre ho voluto dare annuncio oggi, nel giorno in cui ricorre la fondazione della nostra Università, avvenuta il 4 marzo del 1391. Il Presidente Mattarella rappresenta un punto di riferimento per la nazione e in particolare per i giovani, su cui questa cerimonia vuole quest'anno concentrarsi".

Oltre alla relazione della rettrice, è in programma la prolusione di Patrizio Bianchi, ex ministro e professore emerito di Unife, sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto Canonico a Ferrara. (ANSA).