Maltempo: Regione E-R, marea mai così alta a Porto Garibaldi

Il livello della marea di 1,45 metri a Porto Garibaldi (Ferrara) raggiunto martedì non era mai stato registrato né da Arpae, né da Ispra. Nel 2018 e 2019 si era registrato il massimo precedente, a 1,20 metri. Lo spiega la Regione Emilia-Romagna.

Sta intanto per essere completata la realizzazione di oltre due chilometri di 'pista' per raggiungere la falla dell'argine a mare della Madonnina, a Lido di Volano, nel Ferrarese, la zona più colpita dagli allagamenti dei giorni scorsi. La previsione è di iniziare subito a collocare massi ciclopici per procedere alla chiusura della breccia, tra i 100 e i 500 kg. Il lavoro proseguirà anche nelle ore notturne, grazie alla luce emessa da tre torri faro.

Continua dunque l'attività dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, che stamattina ha emesso una nuova allerta arancione per la costa ferrarese. I volontari hanno stoccato sacchi di sabbia disponibili per i residenti, a protezione delle abitazioni. Per tutta la notte hanno funzionato sei pompe per togliere l'acqua dal Lido e convogliarla nel Po di Volano. Un'altra pompa è stata posizionata al Nasone, dove sono in corso le opere di messa in sicurezza di una breccia sull'argine a mare. (ANSA).