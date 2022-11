Dopo il restyling, inaugurata la Coop San Ruffillo a Bologna

(ANSA) - MILANO, 17 NOV - La Coop San Ruffillo, che si trova all'interno dell'omonimo centro commerciale di Bologna, ha celebrato la fine dei lavori di restyling con un taglio del nastro.

Iniziati a giugno, a punto vendita aperto, hanno richiesto un investimento di 2,1 milioni da parte di Coop Alleanza 3.0. E infatti alla cerimonia erano presenti Andrea Volta, che ne è vicepresidente, Marzia Benassi, che è presidente del Quartiere Savena e Roberta Ballotta presidente del consiglio di zona dei soci.

Nei tremila metri quadrati del superstore dove lavorano 129 persone e che serve 16mila dei 160 mila soci Coop di Bologna, una attenzione particolare è stata riservata ai prodotti locali, che sono segnalati con un puntatore apposito nell'area dell'ortofrutta. Gastronomia, pescheria, cantina e un nuovo sushi corner sono presenti così come l'area salute e benessere, che ha un affaccio sulla galleria e mette a disposizione 2000 prodotti fra farmaci e parafarmaci, corner ottica e zone dedicate ai 'bisogni emergenti' come alimenti senza glutine, integratori alimentari, ma anche cosmesi, prodotti ortopedici o per la prima infanzia.

La Coop San Ruffillo ha dimostrato un impegno tangibile nelle raccolte solidali. Con 'dona la spesa' ha recuperato oltre 3 tonnellate di generi di prima necessità negli appuntamenti di maggio e ottobre; quasi mezza tonnellata di generi di prima necessità per animali a luglio, e oltre 1.300 pezzi di materiale scolastico nell'appuntamento di settembre dedicato alla scuola.

Nel punto vendita è anche attiva l'iniziativa Più vicini che, con 52 volontari, ha portato gratuitamente la spesa a casa ad anziani, soli e disabili duemila volte solo lo scorso anno.

