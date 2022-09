Cani tenuti in box non puliti, sanzionati due pensionati

(ANSA) - BOLOGNA, 18 SET - Hanno custodito i loro cani, due meticci di taglia medio-grande, all'interno di una piccola costruzione in muratura di circa 2 metri per 3, al cui interno erano stati attrezzati due box - unica apertura presente i cancelli in rete metallica di ingresso agli stessi box - con il pavimento non pulito da diversi giorni. Protagonisti della vicenda, due pensionati del Reggiano, raggiunti da una sanzione complessiva da 600 euro comminata dai Carabinieri della stazione forestale di Castelnovo Monti per non aver provveduto al benessere degli animali detenuti e per non aver assicurato adeguata pulizia ai loro spazi di dimora.

I controlli sono stati eseguiti dai militari su segnalazione dell'Enpa, per un presunto maltrattamento di due cani. Giunti sul posto, insieme al medico veterinario, gli uomini dell'Arma hanno constatato la presenza dei due animali, di proprietà dei due pensionati: i cani, apparsi debilitati, dopo la visita e le cure prestate dal medico veterinario sono stati sequestrati in via amministrativa ed affidati a un rifugio per animali a disposizione del servizio veterinario dell'Asl per le ulteriori verifiche di competenza. (ANSA).