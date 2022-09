Sessanta spettacoli per la nuova stagione del Duse a Bologna

Dopo i titoli dedicati alla prosa già annunciati a inizio estate, il cartellone 2022/23 del Teatro Duse di Bologna si arricchisce di altri percorsi dedicati alla drammaturgia contemporanea, alla danza, al ciclo 'Storie di donne' e alla musica per un totale di circa 60 appuntamenti.

Anche per la prossima stagione le relazioni con alcune delle realtà culturali del territorio comprendono Fantateatro, Orchestra Senzaspine, Bernstein School of Musical Theater, Bologna Jazz Festival e, per la prima volta, la Fondazione Musica Insieme per il nuovo Festival Respighi.

I titoli annunciati precedentemente, intanto, hanno già fatto registrare 200 nuovi abbonati a fronte, però di un calo di quelli storici; 1.800 sono invece i biglietti già venduti per gli spettacoli fuori abbonamento. I nuovi percorsi si apriranno dunque il 2 novembre con un omaggio a Pier Paolo Pasolini da parte di Carlo Lucarelli seguito il 10 dallo storico dell'arte Marco Goldin che racconta 'Gli ultimi giorni di Van Gogh'. Una novità è invece la presenza dell'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola nell'inconsueta veste di autore e interprete di 'Quanto resta della notte', su temi come le migrazioni, le guerre, il Covid. E ancora, Natalino Balasso, Giorgio Lupano, Marco Travaglio, Paolo Rossi e l'attesissimo Lino Guanciale che, dopo aver inaugurato la scorsa Stagione, torna con 'Non svegliate lo spettatore'.

La sezione danza va dagli immancabili Schiaccianoci e Lago dei cigni all'omaggio al tango di Astor Piazzolla del Balletto di Roma, al 'Canova svelato' della compagnia Rbr Illusionisti della Danza, al Pasolini secondo Artemis Danza, al coreografo Fabrizio Favale con la sua compagnia Le Supplici, fino al gala della Cipriani Entertainment 'A Night With Sergio Bernal', con protagonista il danzatore e coreografo spagnolo. (ANSA).