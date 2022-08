Fiere: Easyfairs porta vetrina polveri 'Solids' a Parma

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - È stato firmato l'accordo fra Fiere di Parma e Easyfairs (Ef) per organizzare a Parma la fiera 'Solids', dedicata alle soluzioni per la movimentazione, la lavorazione, lo stoccaggio, l'analisi e il trasporto di materiali granulari fini e grossolani. L'evento è rivolto a operatori professionali delle industrie di trasformazione, chimica, farmaceutica, mineraria, estrattiva, alimentare e mangimistica, metallurgica, del vetro e del riciclo. Si terrà nel 2023, dal 14 al 15 giugno.

"Siamo particolarmente onorati di essere stati scelti come piattaforma nel sud Europa da Ef per lo sviluppo delle sue manifestazioni a partire da Solids - ha dichiarato Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma - Siamo certi che la posizione baricentrica e i bassi costi di gestione del nostro quartiere favoriranno lo sviluppo di questo player leader nelle fiere smart e professionali in Europa".

"I nostri brand di eventi europei dedicati all'industria di processo hanno in comune il fatto di essere ben posizionati nei centri economici dei singoli Paesi - ha sottolineato Daniel Eisele, group event director di Easyfairs - In Parma è stata individuata un'ottima location proprio nel centro industriale italiano, che permette agli espositori di portare le loro soluzioni direttamente presso i clienti". (ANSA).