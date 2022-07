Nasce 'Premio Sandro Bellei' per giornalismo enogastronomico

Nasce un premio giornalistico intitolato al modenese Sandro Bellei, pioniere del giornalismo enogastronomico legato alle tradizioni popolari, alla cucina e ai prodotti del territorio, alla storia e alla cultura. Il riconoscimento è riservato ad un giornalista enogastronomico emiliano-romagnolo distintosi per la qualità del proprio lavoro (articoli, pubblicazioni, ecc) con il quale contribuisce alla valorizzazione della cucina tradizionale e dei prodotti tipici del territorio. Il tutto nel solco della strada tracciata da Bellei, con un taglio mai disgiunto da un approccio anche antropologico: piatti, cucina, prodotti e in generale enogastronomia, ma sempre intrecciata alle tradizioni popolari e alle genti del luogo. Curatore dell'iniziativa è Francesco Battaglia, amico e collaboratore di Bellei negli ultimi anni, nonché coautore di alcuni tra i suoi ultimi libri, affiancato dal giornalista Angelo Giovannini, per anni collaboratore di riviste e pubblicazioni di enogastronomia e curatore di grandi eventi dedicati ai principali prodotti tipici modenesi e regionali. La prima edizione del Premio si svolgerà nell'ambito di 'Emilia Food Fest', in programma a Carpi dal 23 al 25 settembre, evento a carattere regionale che punta ad attirare turisti dall'Emilia-Romagna e dalle regioni limitrofe, ed ha lo scopo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche regionali.

