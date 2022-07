Covid: stop alle visite ai ricoverati a San Marino

Torna lo stop alle visite ai ricoverati in ospedali a San Marino. Lo ha deciso la direzione del dipartimento ospedaliero dell'Istituto per la Sicurezza sociale, da domani, martedì 19 luglio. Si tratta di una decisione presa per l'aumento dei casi di positività al Coronavirus, che rende "necessaria l'adozione di misure a tutela dei pazienti più fragili e del personale ospedaliero". Le visite dei familiari ai degenti ricoverati sono sospese fino al 31 luglio e sarà consentito l'accesso solo in casi selezionati che dovranno preventivamente essere comunicati alla direzione ospedaliera per la necessaria autorizzazione. (ANSA).