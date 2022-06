Apre Tanexpo, a Bologna la fiera dei funerali

Urne cinerarie biodegradabili che si dissolvono in mare o piccole strutture ecologiche che contengono le ceneri del defunto, da posizionare accanto alla barriera corallina per supportarne la ricostruzione. E ancora un cimitero a 'dispersione' per gli animali, e un portale web, 'MemoryBook', su cui vengono pubblicati i profili social dei defunti, creati attraverso una apposita App. Sono alcune delle proposte, "innovative e sostenibili", della trentesima edizione di Tanexpo, fiera leader per il settore funerario e cimiteriale, in corso a Bologna nei padiglioni di BolognaFiere dal 22 al 24 giugno.

Oltre 200 espositori - il 30% internazionali - tra imprese, operatori ed esperti del settore. "La partecipazione a Bologna di produttori, professionisti, imprese e buyer da tutta Italia e da ogni angolo del globo non ha uguali - ha detto Alberto Leanza, presidente di Tanexpo - tutti sono attratti proprio dall'offerta produttiva, qualitativamente e stilisticamente d'eccellenza. Molti di loro, in particolare operatori e delegazioni provenienti dai Paesi d'oltreoceano, non hanno potuto esserci lo scorso anno ma quest'anno saranno presenti".

Per celebrare il trentennale dalla prima edizione, è stata inoltre allestita la mostra d'arte contemporanea 'No Time to Die' di Danilo Sciorilli, che affronta il tema della fine, del tempo e della possibilità di immortalità partendo dal disegno. Tanexpo ha aperto con una testimonianza di solidarietà per la pace in Ucraina, 'Imagine' cantata dall'artista Alana Assaf, e la consegna di due targhe alle aziende espositrici ucraine In Dan e Mirtels.