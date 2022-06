Fisco: evasione da 6,5 milioni, imprenditore arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 03 GIU - Un imprenditore del settore trasporti di Imola, un uomo di 60 anni, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza, con l'accusa di aver organizzato una frode fiscale da sei milioni e mezzo. L'uomo si trova ora ai domiciliari e il gip del tribunale di Bologna ha disposto il sequestro preventivo dei bene appartenenti a quattro società a lui riconucibili, fra cui tre immobili, due auto e altri oggetti di valore.

La società in questione era amministrata formalmente da parenti o collaboratori dell'imprenditore e offriva servizi di trasporto merci contando su oltre 400 autisti, assunti attraverso altre quattro società, soprattutto cooperative che non versavano né imposte né contributi. L'imprenditore acquistava la manodopera da queste false società, una delle quali con sede in Romania per eludere la legislazione italiana, deducendo i costi.

Un sistema che, oltre ad aver causato una rilevante evasione fiscale, ha comportato anche una concorrenza illecita nel mercato perché, grazie a questo sistema, la società offriva prezzi molto inferiori. (ANSA).