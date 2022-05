In Fiera Parma ci sarà 'il robot che lavora in fabbrica'

Un robot umanoide cognitivo "capace di lavorare in fabbrica". Si chiama 'RoBee' e verrà presentato a Sps Italia, la fiera dell'automazione dell'industria intelligente, in programma dal 24 al 26 maggio a Fiere di Parma, che riunisce circa 800 espositori. Ad averlo prodotto e a presentarlo sarà 'Oversonic': la startup brianzola sarà presente alla Fiera con un proprio stand che ospiterà anche una serie di eventi aperti al pubblico e trasmessi in streaming sul canale LinkedIn dell'azienda, dal titolo 'The role of technology in humans progress: a #TechTalk'.

Il programma prevede ogni giorno due talk che coinvolgeranno imprenditori, innovatori, comunicatori, docenti universitari, scienziati e personalità di diverse estrazioni professionali in un dialogo sul tema dell'innovazione tecnologica a servizio dell'umanità.

"Nel 2021 il mercato dei robot industriali ha registrato a livello globale una crescita del 25% e nel futuro si prevedono tassi di crescita del 10% all'anno - afferma Paolo Denti, responsabile e fondatore di Oversonic - Il nostro obiettivo, con cui intendiamo distinguerci nel mercato, è rendere la robotica cognitiva un bene comune al servizio delle persone. Siamo un'azienda human-tech e vogliamo favorire lo sviluppo di una società in cui umani e robot possano evolvere fianco a fianco, producendo una tecnologia in grado di lavorare con noi e liberarci da mansioni che non meritiamo di svolgere". (ANSA).