Comuni: Rimini, arriva al Caar la banda ultra larga

(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAG - Si apre alla Rete il Caar, il Centro agroalimentare riminese: è stato completato, infatti, l'intervento per la banda ultra larga a servizio della struttura realizzato con Lepida e finanziato attraverso i fondi Por-Fesr 2014-2020, destinati a progetti per superamento del cosiddetto 'digital divide' delle aree produttive.

In questo modo - a seguito di una convenzione che sarà stipulata tra il Comune di Rimini e Lepida - le aziende che operano al Caar potranno sfruttare le potenzialità della fibra "Il Caar rappresenta una delle realtà produttive tra le più importanti del nostro territorio - osserva in una nota l'assessore comunale alla Transizione digitale, Mattia Morolli - Con il completamento di questo intervento si va quindi a colmare un gap, garantendo la possibilità alle aziende interessate di poter accedere a servizi e tecnologie decisivi per lo sviluppo e la crescita". (ANSA).