E-R consegna sede Tecnopolo Bologna al Centro meteo europeo

È stata consegnata definitivamente l'infrastruttura che ospita il nuovo Data center del Centro meteo europeo, una delle macchine di calcolo ad alta prestazione più importanti e potenti al mondo, all'interno del Tecnopolo di Bologna nell'ex Manifattura Tabacchi della città. A siglare l'accordo questa mattina il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, la direttrice generale dello European Center for Medium-range Weather Forecasts (Ecmwf), Florence Rabier, e per conto del sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari esteri, Manlio Di Stefano, il ministro plenipotenziario e vicedirettore per la promozione integrata e l'innovazione, Giuseppe Pastorelli.

"Noi abbiamo decisamente puntato su tutto ciò che ha a che fare con la transizione climatica ecologica e con quella digitale - ha detto Bonaccini a margine della firma - Il fatto di avere al Tecnopolo di Bologna, in un unico centro, sia il Centro meteo europeo che il suo data center, sia poi l'arrivo del super computer tra pochi mesi, che per potenza di calcolo è tra i primi cinque al mondo e avere poi in quella struttura anche altro, dall'Istituto nazionale di fisica nucleare a una sede dell'Enea al lavoro che fa il Cineca, permette di configurarci come uno di quei luoghi a livello europeo e a livello internazionale primi davvero per capacità e qualità degli investimenti".

Per quanto riguarda i tempi, Bonaccini fa sapere che "le macchine del data center sono arrivate, arriveranno i ricercatori nei prossimi mesi e anni, mentre il super computer di calcolo Leonardo arriverà prossimamente".