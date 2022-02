Musica: E-R, arrivano le prime qualifiche per i rigger

(ANSA) - BOLOGNA, 09 FEB - Montano e smontano i palchi, sono i responsabili dei carichi sospesi, si occupano di fissare le luci, gli amplificatori, gli schermi video e le scenografie.

Sono i rigger, tecnici delle lavorazioni in quota che operano ad altezze vertiginose e sono indispensabili per la realizzazione di concerti e spettacoli dal vivo. Da oggi, in Emilia-Romagna, nove di loro hanno una qualifica professionale che riconosce la loro professionalità.

A Modena è appena stato completato il primo percorso formativo realizzato in Italia, finanziato dalla Regione con risorse del Fondo sociale europeo e sono stati consegnati gli attestati.

"Ogni spettacolo dal vivo - dice l'assessore alla cultura Mauro Felicori - necessita di differenti professionalità, tutte indispensabili per la realizzazione del prodotto artistico e tra questi ci sono i rigger. La formazione per chi lavora con questi sistemi è fondamentale, per una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. E' importantissimo per prevenire gli incidenti l'addestramento dei lavoratori, che devono essere in grado di utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi e individuali, per operare nella massima sicurezza e senza rischi".

Il corso si è tenuto da luglio 2020 a luglio 2021, con una durata complessiva di 600 ore (400 ore d'aula e 200 ore di stage). (ANSA).