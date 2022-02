Il Comunale di Bologna su Spotify con i podcast sull'opera

(ANSA) - BOLOGNA, 05 FEB - Un problema di quasi tutti i teatri lirici italiani è ormai da tempo quello dell'allargamento e del coinvolgimento del pubblico che ora ha un'età media piuttosto alta. Con lo scopo quindi di avvicinare sempre più i giovani al mondo della lirica, alle strazianti storie d'amore di Tosca, Lucia, Violetta e delle tantissime altre eroine di Puccini, di Verdi e di Donizetti, il Teatro Comunale di Bologna con la stagione appena iniziata ha deciso di intensificare le iniziative di comunicazione e di sperimentazione digitale con i "Podcast del Comunale", disponibili sul nuovo canale Spotify del Teatro in occasione degli appuntamenti operistici del cartellone.

Così, alla già ampia offerta di spettacoli in streaming sul canale YouTube e di approfondimenti sulla web TV, già implementata negli ultimi due anni di pandemia, i podcast su Spotify curati da Andrea Maioli, giornalista e autore di libri sul cinema e di testi teatrali, racconteranno storie, curiosità e retroscena delle opere rappresentate sul palcoscenico del Bibiena, attraverso le voci dei protagonisti, dalle maestranze ai team creativi e agli interpreti fino a personalità del pubblico e della città legate al Teatro. Il primo episodio intitolato "L'enigma di Tosca, come nasce un capolavoro", realizzato in occasione della messinscena dell'opera di Puccini in scena in questi giorni fino al 6 febbraio), è già online. Il prossimo podcast, "Le mirabolanti vicende del Signor Rossini", sarà dedicato alla farsa Il signor Bruschino, in programma dal 18 al 27 febbraio con la direzione di Michele Spotti e la regia di Barbe & Doucet. Domani alle 11 intanto, si terrà il secondo appuntamento della rassegna "Domenica al Comunale" con la partecipazione dell'Orchestra della Scuola dell'Opera del teatro impegnata nella suite dai Carmina Burana di Carl Orff (trascrizione per fiati di Friedrich Wanek) e, assieme al primo violino di spalla dell'Orchestra del Teatro, Emanuele Benfenati, ne Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. (ANSA).