Sanremo: arriva Morandi, l'emozione sul suo volto

(ANSA) - SANREMO, 01 FEB - L'emozione è contagiosa sul palco dell'Ariston. Entra in scena Gianni Morandi, che torna a Sanremo in gara dopo 22 anni e a dieci dall'esperienza da conduttore, e mostra segni di commozione sul volto quando viene accolto dall'applauso caloroso del pubblico. "Un mito della canzone italiana" lo definisce Amadeus, introducendo l'esibizione di Morandi sulle note di Apri tutte le porte, scritta per lui da Jovanotti e arrangiata da Mousse T. E alla fine grida 'Fantasanremo', per la felicità dei partecipanti al fantagioco dedicato al festival. (ANSA).