Musica: Dindo e Guaitoli al Teatro Comunale di Carpi

Appuntamento con la musica classica domenica 30 alle 17 al Teatro Comunale di Carpi, nel modenese: saranno di scena il violoncellista torinese Enrico Dindo e il pianista carpigiano Carlo Guaitoli. Il duo proporrà un programma di grande interesse, che attraversa un secolo di musica del grande repertorio cameristico a partire dai romantici "Phantasiestücke Op. 73" di Robert Schumann, un brano del 1849 originariamente destinato al clarinetto e al pianoforte (ma fu lo stesso compositore a indicare che la parte del clarinetto poteva essere eseguita anche su viola o violoncello).

A seguire la Sonata N. 1 in mi minore per violoncello e pianoforte Op. 38 di Johannes Brahms, del 1865, per arrivare alla intensa Sonata N. 2 Op. 81 del 1948, una partitura di più rara esecuzione che il sinfonista russo Nicolaj Mjaskovskij dedicò al violoncellista Mstislav Rostropovich. L'appuntamento carpigiano segna il ritorno in città di Carlo Guaitoli, il direttore artistico del Comunale che mancava dall'estate scorsa, quando si esibì in piazza dei Martiri con Alessandro Preziosi in una originale lettura scenica dell'Otello shakespeariano.

(ANSA).