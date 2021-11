Francesco Maria Navelli in Sala Mozart a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Sabato 20 novembre, alle 17.30 in Sala Mozart, l'Accademia Filarmonica di Bologna ospiterà il giovanissimo pianista Francesco Maria Navelli, per un nuovo concerto della rassegna Il Sabato all'Accademia. Nato nel 2003 in una famiglia di musicisti, Francesco Maria Navelli ha iniziato prestissimo lo studio del pianoforte. A tredici anni è già all'Accademia Pianistica Internazionale "Incontri col Maestro" di Imola, dove studia tuttora col maestro Leonid Margarius. Navelli affronta un programma composto dalle Sonate K. 9 e K. 12 di Domenico Scarlatti, lo Scherzo n. 3 op. 39 e il Notturno op. 55 n. 1 di Frederic Chopin, la Sonata per pianoforte n. 3 K 281 di Mozart e la Fantasia "Wanderer" di Schubert. Il concerto, che sostituisce quello con l'indisposto Daniele Lasta, è realizzato in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri col Maestro".

