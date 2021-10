Covid: a Rimini riaprono le discoteche, 'rispettare regole'

(ANSA) - BOLOGNA, 16 OTT - Nel mondo della notte si riparte, con le limitazioni imposte dal Governo, ma si riparte. Ieri sera hanno riaperto alcuni locali nel Riminiese. "Poco alla volta riapriranno tutti quelli che hanno resistito sul nostro territorio già cinque locali hanno chiuso per sempre". A dirlo è il presidente del Silb-Fipe Emilia-Romagna, Gianni Indino che chiede "a quelli che tornano a lavorare di rispettare i protocolli sottoscritti dal Silb per ottenere questa apertura parziale", primo passo verso la normalità "Siamo convinti - osserva - che da qui a breve ritorneremo alle capienze precedenti al Covid, ma sino ad allora ingressi consentiti solo con green pass o tampone negativo, mascherine quando non si balla, sanificazioni e rispetto delle capienze.

Un comportamento scorretto da parte di qualcuno potrebbe vanificare il grande lavoro svolto dal nostro sindacato, Silb-Fipe Confcommercio. Queste prime serate - conclude Indino - serviranno a oliare gli ingranaggi delle nostre attività per poter ripartire, ci auguriamo a breve, al 100% delle capienze in totale sicurezza. Buon lavoro a tutti". (ANSA).