Covid: E-R, ricoveri in calo ma altri cinque morti

Ricoveri in calo per Covid-19 in Emilia-Romagna ma altri cinque decessi in regione, nuovi casi di coronavirus in leggero rialzo. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione.

I nuovi contagi sono 363 rilevati sui poco più di 30mila tamponi delle ultime 24 ore. Età media 35,6 anni. Tra le province Modena ha oggi il primato con 76 nuovi casi, seguita da Bologna (47) e Piacenza (45). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-1 rispetto a ieri), 374 quelli negli altri reparti Covid (-11).

I malati effettivi ad oggi sono 14.036 (+54), di cui il 97% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.