'Farnese Segreto', a Piacenza il palazzo vive 'a 360 gradi'

(ANSA) - PIACENZA, 07 SET - Vivere Palazzo Farnese a 360 gradi, in un'esperienza immersiva e coinvolgente: è quanto promette la 'mostra esperienziale' che andrà in scena dal 24 settembre e che si propone di offrire al pubblico, che sarà accompagnato dalle guide professioniste già coinvolte nelle visite alla scoperta di Piacenza, un percorso inedito all'interno del maestoso edificio vignolesco, rendendo visitabili ambienti finora preclusi durante i consueti itinerari guidati. "L'evento - spiega l'assessore a cultura e turismo Jonathan Papamarenghi - si propone non solo come una semplice esposizione di opere, ma come un'avventura tutta da vivere e scoprire, tra le scale a chiocciola e gli spazi più reconditi del Palazzo".

Partendo dal Museo delle Carrozze nei sotterranei, si salirà per una suggestiva scala a chiocciola fino all'ultimo piano dell'edificio, sede attuale dell'Archivio di Stato. Da lì si intraprenderà un percorso in discesa che avrà ad oggetto la Cappella Ducale e proseguirà nella Pinacoteca, collocata nel cosiddetto 'Appartamento Dorato' con le volte affrescate da autori quali Andrea Seghizzi e Giovanni Battista Caccioli.

Dalla Pinacoteca si avrà accesso a due mezzanini: in quello superiore, tra il piano nobile e l'ultimo piano, originariamente destinato ad alcova delle damigelle, si potranno ammirare le 'Storie Zefiro e Flora' dipinte tra 1710 e 1711 dal fiorentino Sebastiano Galeotti: le dimensioni contenute della stanza permettono di apprezzare da vicino la grande qualità dell'opera, ma allo stesso tempo la geniale quadratura ideata dal cremonese Francesco Natali, collaboratore in più occasioni del Galeotti, il quale dilata illusoriamente lo spazio tanto da far percepire assai più lontane le mitologiche figure volteggianti. Scendendo poi nell'ammezzato si darà spazio ad un artista fiammingo che fece fortuna a Piacenza, Robert De Longe. Qui verranno svelati sette ovali, donati al museo nel 1961 da Carlo Anguissola ma troppo a lungo destinati ai depositi. (ANSA).