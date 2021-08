Moto: dimesso Savadori dopo intervento alla caviglia a Parma

(ANSA) - PARMA, 10 AGO - Intervento riuscito per il pilota della MotoGp Lorenzo Savadori, che è stato dimesso nel pomeriggio dall'Ospedale Maggiore di Parma. Lo rende noto l'Aou di Parma. Dopo l'incidente al terzo giro del Gran premio di Stiria, in Austria, per il pilota Aprilia si era resa necessaria l'operazione a causa di una frattura del malleolo mediale della caviglia destra.

Savadori è stato operato ieri pomeriggio all' Azienda ospedaliero-universitaria di Parma dal professor Francesco Pogliacomi e dai dottori Luca Guardoli ed Emanuele Ciccarone, membri dell'equipe della clinica ortopedica, diretta da Enrico Vaienti, alla presenza di Michele Zasa, direttore sanitario di clinica mobile.

"Gli esami effettuati sul circuito subito dopo lo scontro con la moto di Pedrosa - spiegano i chirurghi Pogliacomi e Guardoli - hanno evidenziato una frattura del malleolo della caviglia destra, rendendo quindi necessaria l'operazione. L'intervento è durato circa un'ora e un quarto e abbiamo già programmato con i fisioterapisti il percorso post operatorio, in modo da permettergli nel più breve tempo possibile di risalire sulla moto". Nei prossimi giorni il pilota inizierà un percorso di riabilitazione che gli consentirà di poter essere pronto per la ripresa dell'attività sportiva. (ANSA).