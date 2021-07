Carrà: Morandi, che dolore, non ci voglio credere

(ANSA) - BOLOGNA, 05 LUG - "5 luglio. Che dolore! Non ci voglio credere...". Lo scrive su Facebook Gianni Morandi commentando la scomparsa di Raffaella Carrà. Il post - che ha raccolto in breve tempo migliaia di like e di commenti - è accompagnato da circa 40 secondi di un video che ripropone un duetto tv fra la 'Raffa' e Morandi, che la accompagna anche alla chitarra, sulle note de 'Il mio canto libero' di Lucio Battisti.

