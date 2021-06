Show dei motori a Modena, torna Motor Valley Fest

Modena pronta per il grande show dei motori: torna il Motor Valley Fest, dal primo al 4 luglio, con taglio del nastro nel cortile d'onore di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia militare. Quattro giorni di vetrina per le più prestigiose case automobilistiche, di incontri e approfondimenti sulle tendenze di settore e sui numeri del comparto e di eventi collaterali che abbracciano cultura, enogastronomia e curiosità.

L'evento - terza edizione - parte domani nella città patrimonio Unesco e cuore della Motor Valley emiliana. Sarà inaugurato alle 13 da Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri, insieme a Stefano Bonaccini, presidente di Regione, Carlo Ferro, presidente dell'Agenzia Ice, Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Claudio Domenicali, presidente dell'associazione Motor Valley e ceo Ducati e tutti gli altri amministratori delegati delle aziende della Motor Valley.

Per tutta la durata del festival il cortile d'onore ospiterà il 'Villaggio Motor Valley' con l'esposizione al pubblico delle auto e delle moto più iconiche dei brand della Motor Valley. Le piazze di Modena saranno invece il palcoscenico per le auto da sogno, per i gioielli di design e tecnologia Made in Italy. Ma non ci saranno solo i motori. Protagoniste anche le eccellenze enogastronomiche del territorio, la sua arte, la cultura, grazie alla collaborazione con Piacere Modena che organizza esperienze e degustazioni. (ANSA).