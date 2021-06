Carabinieri: a Bologna ricordati militari vittime Covid

"Il primo pensiero non può che andare ai carabinieri caduti nel 2020 a causa del Covid: Fabio Cucinelli del nucleo di polizia militare di Noceto, nel Parmense e Luca Rigato della stazione di Cento, nel Ferrarese. Quindi, ricordo gli altri 849 militari della Legione che nel corso dell'anno si sono ammalati, spesso colpiti insieme alle rispettive famiglie." Ha esordito così il generale Davide Angrisani, comandante della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, nel suo discorso in occasione del 207/o annuale della fondazione dell'Arma, celebrato a Bologna nella caserma Manara che è sede anche del Comando Provinciale.

Nella breve cerimonia, l'alto ufficiale ha deposto, sulle note del silenzio, una corona di alloro al monumento ai Caduti, all'interno della Caserma, accompagnato dal Prefetto di Bologna, Francesca Ferrandino. Nel corso degli ultimi 12 mesi sono stati più di 163mila i 'servizi anti-Covid' svolti dai nove comandi provinciali sul territorio emiliano-romagnolo. Ma per Angrisani, "tale definizione non rende pienamente l'idea. Non si è trattato solo di vigilare su 'mascherine e coprifuoco', per quanto essenziali, ma bisogna ricordare le scorte ai vaccini, l'assistenza agli anziani per il ritiro della pensione, la consegna a domicilio di generi di prima necessità, la disponibilità a sostenere i più deboli nelle prenotazioni on-line delle vaccinazioni".

Durante la pandemia, anche i reati sono cambiati: sono aumentati quelli domestici e i reati informatici. Il numero generale delle persone private della libertà è cresciuto, ma con una diminuzione degli arresti in flagranza e un aumento di quelli che derivano da misure cautelari. "La pressione e l'esasperazione umanamente comprensibili - ha detto ancora il comandante regionale - hanno fatto aumentare i casi di violenza subiti dai carabinieri: dal 5 giugno 2020 contiamo ben 109 militari feriti in servizio a seguito di reazione." Dopo i ringraziamenti alle autorità del territorio, la cerimonia si è conclusa con la premiazione di alcuni militari, effettivi alle Compagnie di Borgo Panigale e San Lazzaro di Savena, che si sono particolarmente distinti nell'attività di servizio.