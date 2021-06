Carabinieri: premiato comandante stazione del Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 05 GIU - C'è anche il luogotenente in carica speciale Luca Ghirelli, che guida la stazione carabinieri di Anzola Emilia, nel Bolognese, tra i destinatari del premio annuale 2021 a sei comandanti di stazione, consegnato a Roma nell'ambito della cerimonia per il 207° anniversario della fondazione dell'arma dei Carabinieri.

Il riconoscimento è stato consegnato dal Ministro della difesa Lorenzo Guerini, 'a sottolineare il ruolo nevralgico che queste realtà capillarmente diffuse in tutta Italia, svolgono in favore dei cittadini'.

Con un post su Facebook, il sindaco di Anzola Emilia Giampiero Veronesi ha rivolto le sue congratulazioni al militare: "Complimenti al comandante Luca Ghirelli, al quale va la nostra stima ed un grande abbraccio virtuale da parte di tutta la comunità anzolese. Grazie!" (ANSA).