Accordo Lepida-Confesercenti per 'familiarizzare' con Spid

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAG - Aiutare coloro che hanno minore familiarità con l'uso delle tecnologie digitali per favorire la massima diffusione della credenziale digitale unica Spid, in particolare tra le micro, piccole e medie imprese, facilitando l'utilizzo dei servizi online della Pubblica Amministrazione. È l'obiettivo di un accordo siglato tra Lepida e Confesercenti: previste sessioni di formazione da parte di Lepida rivolte al personale di Confesercenti che potrà così informare, assistere e istruire i propri iscritti sul percorso necessario per ottenere le credenziali Spid LepidaID, che dal primo ottobre, con Cie e Cns, saranno le uniche identità digitali utilizzabili per l'accesso ai servizi online.

Confesercenti Emilia-Romagna si impegna inoltre a collaborare con Lepida, per favorire l'istituzione di sportelli abilitati al rilascio delle credenziali LepidaID Spid all'interno dei propri centri servizi sul territorio regionale. Il protocollo prevede anche la realizzazione, da parte di Lepida, di un opuscolo informativo relativo alle procedure e alle modalità di accreditamento per favorire l'attivazione dell'identità digitale Spid. (ANSA).