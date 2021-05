Musica: Oksana Lyniv al Teatro Comunale di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Dopo il debutto italiano in streaming dello scorso marzo al Teatro Comunale, il pubblico bolognese potrà finalmente ascoltare dal vivo la direttrice ucraina Oksana Lyniv, che il 29 maggio alle 19.30 all'Auditorium Manzoni torna sul podio dell'Orchestra del teatro felsineo. Il programma, tutto wagneriano, sembra anticipare il suo prossimo impegno al Festival di Bayreuth, che la vede prima donna nella storia a dirigere al Festspielhaus inaugurando a luglio con L'olandese volante la kermesse tedesca, ed è in un certo senso anche un omaggio al Comunale, teatro storicamente legato al compositore, per aver rappresentato per la prima volta in Italia molte delle sue opere. Aksana Lyniv, vincitrice del premio come miglior direttore d'orchestra del 2020 agli Oper!Awards tedeschi, proporrà le Ouvertures dalle opere Rienzi, L'olandese volante, Tristano e Isotta e Tannhäuser, il Preludio al I atto del Lohengrin e il Preludio da I maestri cantori di Norimberga.

Di queste ben quattro, Lohengrin, Tannhäuser, L'olandese volante e Tristano e Isotta, ebbero la loro prima esecuzione in Italia proprio al Comunale, nel 1871, 1872, 1877 e 1888. La carriera bolognese di Richard Wagner si avviò 150 anni fa proprio con il successo del Lohengrin diretto da Angelo Mariani, che gli valse la cittadinanza onoraria nel 1872. (ANSA).