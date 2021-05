Covid: 263 nuovi casi e tre morti in E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAG - Sono 263 i nuovi casi di Coronavirus trovati in Emilia-Romagna con 20.132 tamponi. Calano i ricoveri nei reparti Covid, dove attualmente ci sono 622 persone (-67), ma aumentano i pazienti in terapia intensiva, 111 (+2).

Sono i dati del bollettino quotidiano della pandemia diffuso dalla Regione, che conta altri 3 morti, due donne a Bologna, di 83 e 94 anni e una in provincia di Reggio Emilia, 57enne.

Dei nuovi casi, 87 sono asintomatici e 111 erano già in isolamento. Tra le province al primo posto oggi c'è Modena con 48 nuovi positivi, seguita da Bologna con 42 più 3 nell'Imolese.

I guariti sono 436 in più, i malati attivi sono 17.357 (-176), il 95,7% in isolamento a casa.

La campagna vaccinale supera intanto i 2,5 milioni di dosi totali somministrate dall'inizio (2.514.314), con 894.223 persone che hanno completato il ciclo. (ANSA).