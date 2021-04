Turismo: Garavaglia 'vero ristoro è far fatturare la gente'

"I ristori sono il passato o ancora il presente, ahinoi. Quello che ci interessa è far fatturare la gente. Quello è il vero indennizzo. Per fatturare c'è bisogno di turisti". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a Ferrara dove ha incontrato il sindaco Alan Fabbri.

Parlando della road map verso le riaperture, il ministro ha osservato che "dal momento in cui si è dato un calendario sono ripartite le prenotazioni". "Quello che ci interessa di più - ha detto ancora - è portare i turisti nelle città d'arte. In questo senso è molto interessante il progetto di Trenitalia, abbiamo inaugurato il primo treno Covid Free Milano-Roma e Trenitalia ne farà 90 di treni così, per portare turisti, soprattutto stranieri, nelle città d'arte. Credo che questo sia un veicolo per far ripartire il turismo, quello vero". (ANSA).