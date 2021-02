Libri: 'Le Mille e una notte...insonne' per grandi e piccini

Tragedie dell'immigrazione che hanno avuto come vittime bambini presentate in due versioni: una per grandi e piccini, da leggere come una favola, scrivere e colorare; l'altra solo per grandi, "perché quanto è accaduto non finisca nell'oblio". Parla di questo "La Mille e una notte...

insonne. Favole e cronache contemporanee da un genitore per grandi e piccini", (edizioni Homeless book di Faenza, 12 euro) libro di Luca De Poli, già autore di saggi di storia contemporanea pluripremiati, attivo nel mondo della finanza. Le illustrazioni sono di Silvia Melcarne. I frutti delle vendite andranno a sostegno di Banco Alimentare e Cucine Popolari.

L'autore, che vive e lavora a Bologna, spiega che l'idea di scrivere il libro è nata dopo che un'amica gli ha chiesto cosa si poteva fare per queste tragedie che colpiscono bambini: "Ecco cosa possiamo fare, possiamo raccontare - spiega De Poli - possiamo non dimenticare, costruire, anche con chi ha distrutto, tornare a sorridere e stare insieme. Ecco quindi questo libro di favole e cronaca; ho raccolto notizie che difficilmente potremo dimenticare".

Il libro si apre con la storia di Alan Kurdi, il bambino di tre anni curdo siriano, annegato nel 2015 nel tentativo di raggiungere l'isola greca di Coo, divenuto simbolo della tragedia dell'immigrazione. La foto del suo corpicino adagiato sulla spiaggia ha fatto il giro del mondo e ancora oggi - dice De Poli - agita le notti di molti di noi.

"C'era una volta un bimbo che si addormentò in una spiaggia..." comincia il racconto per bambini fatto da De Poli.

La storia continua con una multa che viene fatta da un poliziotto al piccolo per occupazione abusiva di suolo pubblico.

Ma gli abitanti del mare fanno una colletta perché lui possa continuare a "dormire e a sognare il suo meraviglioso mondo fatto di mille profumi e colori". Sotto al racconto per bambini la cronaca della tragedia.