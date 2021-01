Morata supera test, Pirlo lo convoca per il Sassuolo

(ANSA) - TORINO, 10 GEN - Alvaro Morata torna nell'elenco dei convocati: l'attaccante supera il test durante la rifinitura di questa mattina e sarà a disposizione di Andrea Pirlo per la partita della Juventus contro il Sassuolo in programma stasera.

Per lo spagnolo è la prima chiamata nel 2021 dopo i guai muscolari che lo avevano frenato. Gli assenti per la sfida di questa sera allo Stadium Alex Sandro, Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, alle prese con il Coronavirus. (ANSA).