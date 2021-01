Covid: in E-R aumentano contagi e ricoveri, 64 morti

Rimbalzo dei contagi giornalieri di coronavirus in Emilia-Romagna, aumento anche dei ricoveri e altri 64 morti con Covid-19. Secondo i dati del bollettino quotidiano della Regione, su poco più di 9.600 tamponi delle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 2.228, età media 45 anni, di cui 998 asintomatici da screening e contact tracing. In 24 ore effettuati anche più di 7.900 tamponi rapidi. Quanto alle province Bologna fa registrare 397 contagi più 103 del comprensorio di Imola, a Modena se ne sono registrati 420 e a Reggio Emilia 316.

Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 240 (4 in più), e 2.701 negli altri reparti Covid (+36). Le persone complessivamente guarite, sono 3.348 in più rispetto a ieri. I casi attivi sono 56.885 (1.184 in meno).

Prosegue la campagna vaccinale, in questa prima fase riguardante il personale della sanità e delle Rsa col conteggio aggiornato in tempo reale sul portale della Regione. Alle 16.20 sono state vaccinate 38.621 persone, di cui 6.556 oggi.